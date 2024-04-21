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مصدر إيراني مطلع: تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يتم إلا ضمن الأطر المحددة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
21-04-2024 | 11:37
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