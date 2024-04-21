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المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط يدعو لتجنب التصعيد في الضفة الغربية ووقف عنف المستوطنين

Lebanon 24
21-04-2024 | 11:54
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