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المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط يدعو لتجنب التصعيد في الضفة الغربية ووقف عنف المستوطنين
Lebanon 24
21-04-2024
|
11:54
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