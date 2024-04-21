Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: استقرار الضفة الغربية ضروري للحفاظ على فرص إحياء عملية السلام

Lebanon 24
21-04-2024 | 11:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة ستُوجّه نداء لجمع 2.8 مليار دولار لصالح غزة والضفة الغربية (سكاي نيوز)
lebanon 24
21/04/2024 21:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو الجيش الإسرائيلي للتوقف عن المشاركة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية (ا.ف.ب)
lebanon 24
21/04/2024 21:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف ما يتعرض له أهلنا في الضفة الغربية المحتلة (الجزيرة)
lebanon 24
21/04/2024 21:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تندد بـ"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من كل الأطراف" في غزة والضفة الغربية وإسرائيل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/04/2024 21:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:02 | 2024-04-21
14:00 | 2024-04-21
13:39 | 2024-04-21
13:24 | 2024-04-21
13:24 | 2024-04-21
13:06 | 2024-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24