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الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان يوافق على خطط لاستمرار العمليات في الجبهة الجنوبية

Lebanon 24
21-04-2024 | 12:25
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