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وصول عشرات الجرحى معظمهم أطفال لمستشفى العودة جراء استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات وسط غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
21-04-2024 | 12:46
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