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رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي يصادق على خطط للمراحل اللاحقة للحرب في مقر قيادة المنطقة الجنوبية بعد اجراء تقييمًا للوضع
Lebanon 24
21-04-2024
|
12:51
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