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أخبار عاجلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا لحزب الله خلال هذا الأسبوع
Lebanon 24
21-04-2024
|
13:24
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