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قوات الاحتلال تقتحم بلدتي كفر اللبد وعنبتا في محافظة طولكرم واندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين (الجزيرة)

Lebanon 24
21-04-2024 | 14:00
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