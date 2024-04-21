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وسائل إعلام إسرائيلية: استنفار في المؤسسة الأمنية والعسكرية تحسباً لوابل صواريخ من حزب الله في يوم العيد كما في العام الماضي خلال عيد الفصح اليهودي

Lebanon 24
21-04-2024 | 14:02
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