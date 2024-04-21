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هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو: الإحاطات الكاذبة من الفريق المفاوض لا تؤدي إلا للإضرار بجهود إعادة المختطفين

Lebanon 24
21-04-2024 | 15:01
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