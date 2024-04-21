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وزير المهجرين عصام شرف الدين: دول الاتحاد الأوروبي عرقلت عملية عودة النازحين السوريين والملف سُحب من وزارة المهجرين قبل أن يتوقف العمل عليه (الجديد)

Lebanon 24
21-04-2024 | 15:35
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