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هنية: نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية لغزة والضفة تشرف على القطاع وتديره بعد نهاية الحرب

Lebanon 24
21-04-2024 | 16:55
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