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هنية: نرحّب بأيّة قوة عربية أو إسلامية في غزّة لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني

Lebanon 24
21-04-2024 | 17:07
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