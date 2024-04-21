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هنية: حماس ليست متمسّكة بالتمثيل المنفرد فنحن جزء من الشعب الفلسطيني ويمكن أن نبني حكومة وحدة وطنية

Lebanon 24
21-04-2024 | 17:18
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