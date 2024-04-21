Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنين في بلدة برقا شرق رام الله في الضفة الغربية

Lebanon 24
21-04-2024 | 17:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استشهاد فلسطينيين اثنين إثر إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في بلدة عتيل شمال طولكرم في الضفة الغربية
lebanon 24
22/04/2024 06:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر نعمة غرب رام الله في الضفة الغربية
lebanon 24
22/04/2024 06:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد و18 مصابا جراء هجوم المستوطنين على بلدة المغير شمال شرقي رام الله
lebanon 24
22/04/2024 06:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بورين شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
22/04/2024 06:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:33 | 2024-04-21
23:13 | 2024-04-21
18:51 | 2024-04-21
18:37 | 2024-04-21
18:26 | 2024-04-21
18:24 | 2024-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24