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هنية: نريد إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل جميع الفصائل ومنها حماس والجهاد

Lebanon 24
21-04-2024 | 17:22
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