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بيان للجيش الإسرائيلي: غالانت أعرب عن قلقه من أن تكون العقوبات الأميركية المرتقبة بداية لخطوات مماثلة

Lebanon 24
21-04-2024 | 17:42
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