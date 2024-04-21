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"لبنان 24": الطيران الإسرائيلي نفذ غارة جوية عند الساعة الواحدة فجرا استهدفت جبل ابو راشد في منطقة "الجبور" مقابل بلدة ميدون
Lebanon 24
21-04-2024
|
23:33
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