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نيويورك تايمز: إسرائيل أرسلت مسيرات صغيرة "كوداكوبتر" خلال الهجوم لإرباك الدفاعات الجوية الإيرانية

Lebanon 24
22-04-2024 | 00:43
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