Advertisement

أخبار عاجلة

الإذاعة الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للقطاع استعداداً لبدء اجتياحه رفح

Lebanon 24
22-04-2024 | 01:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح جنوب غزة
lebanon 24
22/04/2024 09:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتحدث عن تفاصيل خطة لتوسيع المساعدات لقطاع غزة
lebanon 24
22/04/2024 09:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغّر قرر زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فوراً
lebanon 24
22/04/2024 09:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نقل المساعدات إلى مستودعات "وورلد سنترال كيتشن" تم تنسيقه مع الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
22/04/2024 09:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:43 | 2024-04-22
02:39 | 2024-04-22
02:22 | 2024-04-22
02:14 | 2024-04-22
02:09 | 2024-04-22
02:01 | 2024-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24