هل من زيارة "خاطفة" لهوكشتاين إلى بيروت هذا الأسبوع؟!

أفادت معلومات الـMTV عن زيارة محتملة للموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين الى لبنان لساعات فقط ضمن زيارة الى المنطقة مرهونة بحصول تطورات معيّنة هذا الاسبوع.



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