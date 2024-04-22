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هل من زيارة "خاطفة" لهوكشتاين إلى بيروت هذا الأسبوع؟!

Lebanon 24
22-04-2024 | 02:43
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أفادت معلومات الـMTV عن زيارة محتملة للموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين الى لبنان لساعات فقط ضمن زيارة الى المنطقة مرهونة بحصول تطورات معيّنة هذا الاسبوع.
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