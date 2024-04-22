Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسباني: احتمال امتداد الصراع إلى لبنان يقلقنا لأنّ أبعاده ستتغيّر ولأنّ لبنان دولة هشّة ومتوتّرة

Lebanon 24
22-04-2024 | 04:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيطالية لـ"العربية": متخوفون من تمدّد الصراع جنوبي لبنان بين "حزب الله" وإسرائيل
lebanon 24
22/04/2024 12:14:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: نتطلع إلى أن تحتكر الدولة اللبنانية السلاح وان يكون حزب الله حزبا سياسيا
lebanon 24
22/04/2024 12:14:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية اللبنانية: الوقت قد حان للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة
lebanon 24
22/04/2024 12:14:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسبانية: قررنا الإنضمام إلى الدول التي تعترف بدولة فلسطين
lebanon 24
22/04/2024 12:14:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:40 | 2024-04-22
04:22 | 2024-04-22
04:20 | 2024-04-22
04:11 | 2024-04-22
04:09 | 2024-04-22
04:08 | 2024-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24