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الخارجية الإيرانية: المساعدات الأميركية الجديدة لن تساعد الكيان الاسرائيلي المهزوم في حربه على غزة

Lebanon 24
22-04-2024 | 04:22
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