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الصحة العالمية: لم نتمكن من إكمال مهمتنا بمستشفيي كمال عدوان والعودة إلا بشكل جزئي بسبب التأخير في التفتيش واستمرار الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
22-04-2024 | 06:25
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