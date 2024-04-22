Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": مسيرات بسماء البقاع - بعلبك

Lebanon 24
22-04-2024 | 07:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاع الغربي
lebanon 24
22/04/2024 16:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24" الأصوات التي تُسمع في أجواء البقاع مصدرها تدريبات عسكرية للجيش ولا صحة لما يتم التداول به عن غارات
lebanon 24
22/04/2024 16:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سماع أصوات في ارجاء مدينة بعلبك ناتجة عن تدريبات للجيش
lebanon 24
22/04/2024 16:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": القوى الأمنية تمهل النازحين في احد مخيّمات المرج في البقاع الغربي ساعة ونصف الساعة لإخلائه
lebanon 24
22/04/2024 16:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:43 | 2024-04-22
09:35 | 2024-04-22
09:19 | 2024-04-22
08:10 | 2024-04-22
07:58 | 2024-04-22
07:43 | 2024-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24