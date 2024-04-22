مسؤول الجوار في الاتحاد الاوروبي من السرايا: نحن ندعم اللبنانيين لكي يتمكّن لبنان من الاعتماد على دعمنا المالي خلال السنوات المقبلة أقلّه حتى العام 2027

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