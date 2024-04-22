مسؤول الجوار في الاتحاد الاوروبي من السرايا: نبحث عن رزمة من الاجراءات لدعم الاستقرار في لبنان ونأمل ان نستطيع ان نعلن عن هذه الرزمة عندما تأتي رئيسة الاتحاد الاوروبي الى لبنان قريباً

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