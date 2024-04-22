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رئيس الحكومة: على الاتحاد الاوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان وان تكون المساعدة موجّهة لتحقيق عودتهم الى بلادهم

Lebanon 24
22-04-2024 | 10:10
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