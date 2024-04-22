Advertisement

أخبار عاجلة

بوريل: العقوبات الأوروبية على مسيّرات إيران ستتوسع لتطال الصواريخ

Lebanon 24
22-04-2024 | 11:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوريل: سنوسع العقوبات ضد الكيانات التي تزود وكلاء إيران بالمسيّرات والصواريخ الباليستية
lebanon 24
22/04/2024 20:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي: جيشنا شن غارة جوية داخل إيران ردّاً على هجومها بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل
lebanon 24
22/04/2024 20:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: سنستهدف الشركات اللازمة لإنتاج المسيّرات والصواريخ الإيرانية
lebanon 24
22/04/2024 20:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سوليفان: العقوبات على إيران ستشمل برنامج الصواريخ والمسيرات الإيراني وكيانات تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع
lebanon 24
22/04/2024 20:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:32 | 2024-04-22
13:23 | 2024-04-22
13:15 | 2024-04-22
13:14 | 2024-04-22
13:02 | 2024-04-22
13:00 | 2024-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24