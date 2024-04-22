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الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف عمارة خلف مسجد البراء في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
22-04-2024
|
11:43
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