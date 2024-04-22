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البيت الأبيض: بايدن يَعِد زيلينسكي بإرسال مساعدات عسكرية جديدة مهمة سريعًا إلى أوكرانيا

Lebanon 24
22-04-2024 | 13:02
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