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جرحى في قصف على مستوصف طبي ومدرستين تؤويان نازحين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
22-04-2024 | 13:15
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