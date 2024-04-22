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رويترز عن مسؤول أميركي: أسقطنا مسيرتين قرب قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق

Lebanon 24
22-04-2024 | 14:46
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