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طائرات الاحتلال تشن غارة على مدينة خان يونس وتقصف منزلا في مخيم البريج (الجزيرة)
Lebanon 24
22-04-2024
|
14:54
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