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رئيسة لجنة مراجعة أونروا للحدث: يجب تطوير التعاون بين المنظمات الأممية خاصة فيما يتعلق بأزمة غزة

Lebanon 24
22-04-2024 | 15:45
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