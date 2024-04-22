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أخبار عاجلة
دوي انفجارات في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس (العربي)
Lebanon 24
22-04-2024
|
16:32
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