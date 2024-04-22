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إعلام فرنسي: طلبات الإسرائيليين للحصول على جوازات سفر غربية تضاعفت بأكثر من 5 مرات

Lebanon 24
22-04-2024 | 16:33
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