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حماس: ندين تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومحاولته تحميلنا مسؤولية تعطيل الوصول لاتفاق
Lebanon 24
22-04-2024
|
17:07
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