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زوارق الاحتلال الحربية تقصف شواطئ بحر منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط القطاع

Lebanon 24
22-04-2024 | 19:07
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