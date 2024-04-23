22
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حركة المرور كثيفة من الضبيه باتجاه جل الديب حتى الزلقا ومن الدورة حتى الكرنتينا (التحكم المروري)
Lebanon 24
23-04-2024
|
01:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولا الى الزلقا (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولا الى الزلقا (التحكم المروري)
23/04/2024 10:44:25
23/04/2024 10:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا وصولا الى الدورة (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا وصولا الى الدورة (التحكم المروري)
23/04/2024 10:44:25
23/04/2024 10:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة (التحكم المروري)
23/04/2024 10:44:25
23/04/2024 10:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه نهر الموت وصولا حتى الزلقا (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه نهر الموت وصولا حتى الزلقا (التحكم المروري)
23/04/2024 10:44:25
23/04/2024 10:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
Lebanon 24
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
06:51 | 2024-04-22
22/04/2024 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عناق وقُبلات.. لقطات رومنسية تجمع رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز على البحر (فيديو)
Lebanon 24
عناق وقُبلات.. لقطات رومنسية تجمع رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز على البحر (فيديو)
04:11 | 2024-04-22
22/04/2024 04:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
15:10 | 2024-04-22
22/04/2024 03:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟
Lebanon 24
تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟
11:30 | 2024-04-22
22/04/2024 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟
Lebanon 24
وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟
09:54 | 2024-04-22
22/04/2024 09:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:23 | 2024-04-23
مصادر طبية تابعة لحماس: استشهاد 34183 فلسطينيا وإصابة 77143 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين
03:22 | 2024-04-23
الأمم المتحدة تدعو بريطانيا إلى مراجعة قرار ترحيل المهاجرين إلى رواندا
03:12 | 2024-04-23
أ.ف.ب: توقيف مساعد لنائب ألماني بالبرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين
03:07 | 2024-04-23
وزير العدل: يهمنا كوزارة تطبيق القوانين اللبنانية وهذا الأمر كان عليه الإجماع في الاجتماع اليوم
03:03 | 2024-04-23
وزير العدل: هناك 2500 سجين ومحكوم سوري وفقاً لاحصائيات وزارة العدل وسيصار الى البحث مع الحكومة السورية لامكانية تسليمهم
03:02 | 2024-04-23
وزير العدل: المطلوب التواصل مع السلطات السورية ونأمل التوصل الى نتيجة للتخفيف من زحمة المساجين داخل السجون اللبنانية
فيديو
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
23/04/2024 10:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
23/04/2024 10:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
23/04/2024 10:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24