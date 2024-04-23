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أخبار عاجلة
وزارة الصحة في غزة: 32 شهيدا في الهجمات الإسرائيلية خلال 24 ساعة
Lebanon 24
23-04-2024
|
02:45
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