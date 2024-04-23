Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: احتلال إسرائيل لقطاع غزة بالكامل سيفتح الباب لمزيد من الاجتياحات (رويترز)

Lebanon 24
23-04-2024 | 05:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفوض الأونروا: على إسرائيل أن تفتح المزيد من المعابر مع غزة وأن ترفع القيود عن عمل الأونروا في القطاع
lebanon 24
23/04/2024 13:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد جبل عامل للعمال الزراعيين: الاحتلال الإسرائيلي يقضي على القطاع
lebanon 24
23/04/2024 13:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح تهاجم حماس: هي السبب وراء احتلال إسرائيل لقطاع غزّة
lebanon 24
23/04/2024 13:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 67 شهيدا و106 مصابين خلال 24 ساعة
lebanon 24
23/04/2024 13:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:14 | 2024-04-23
06:06 | 2024-04-23
06:06 | 2024-04-23
06:04 | 2024-04-23
05:54 | 2024-04-23
05:21 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24