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الخارجية الأردنية: ندين جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات العدو في قطاع غزة وآخرها اكتشاف مقابر جماعية في باحة مجمع ناصر الطبي (الجزيرة)

Lebanon 24
23-04-2024 | 07:39
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