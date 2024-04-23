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الجيش الإسرائيلي يرفض الاتهامات بأن قواته دفنت فلسطينيين في مقابر جماعية في مستشفى في غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
23-04-2024 | 08:19
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