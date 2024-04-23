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القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 5 صواريخ على منطقة "مرغليوت" قبالة الحدود اللبنانية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
23-04-2024 | 09:29
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