النائب فيصل كرامي لـ"الجديد": لا نريد ان يشعر اهل الجنوب اليوم ما شعرنا به كأهل الشمال بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٤ لذلك سنحضر جلسة مجلس النواب ونُصوّت للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية

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