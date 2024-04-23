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النائب فيصل كرامي لـ"الجديد": لا نريد ان يشعر اهل الجنوب اليوم ما شعرنا به كأهل الشمال بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٤ لذلك سنحضر جلسة مجلس النواب ونُصوّت للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية

Lebanon 24
23-04-2024 | 11:20
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