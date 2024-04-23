المدعي العام في محاكمة ترامب يطلب من القاضي احتجاز الرئيس السابق لمنعه من الإدلاء بأيّ تصريحات بعد اتّهامه بمهاجمة شهود القضية من خلال تعليقاته (سكاي نيوز)

Lebanon 24