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الجيش الإسرائيلي يبدأ بشنّ غارات جوية على منطقة بيت لاهيا بعد نداء وجهه للسكان بإخلاء المنطقة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
23-04-2024 | 12:58
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