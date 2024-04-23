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المبعوث الأميركي للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط: إنتهاء الحرب والمعاناة في غزة ممكن الليلة إذا قبلت حماس الصفقة

Lebanon 24
23-04-2024 | 14:08
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