وزارة الخارجية الأميركية: نستمر في إجراء محادثات مباشرة مع شركائنا في إسرائيل والشركاء الإقليميين الآخرين لتجنّب أي نوع من التصعيد الخطير في شأن العمليات بين "حزب الله" وإسرائيل

Lebanon 24