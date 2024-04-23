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وزارة الخارجية الأميركية: نستمر في إجراء محادثات مباشرة مع شركائنا في إسرائيل والشركاء الإقليميين الآخرين لتجنّب أي نوع من التصعيد الخطير في شأن العمليات بين "حزب الله" وإسرائيل

Lebanon 24
23-04-2024 | 14:33
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